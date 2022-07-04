التحالف الوطني للعمل الأهلي: نشاط مكثف لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية

أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمراره في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ضمن مبادرة وصل الخير 2، أذ نفذ مجموعة من الأنشطة لهذه الخطة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال بيان التحالف الوطني: على صعيد الرعاية الصحية وبالأخص قطاع العلاج الداخلي والرعاية الصحية المتكاملة، قدمت مؤسسة «بهية» مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، خدمات الرعاية الطبية (كشف عيادات خارجية- حالات الكشف المبكر- جلسات الكيماوي- جلسات الاشعاعي- عمليات جراحية- خدمات المعمل والباثولوجي) لصالح 14174 مستفيدا، على مدار الثلاثة أيام الماضية، بواقع تكلفة بلغت 5.144.024 جنيه مصري.

واستكمالاً لمحور الرعاية الصحية فيما يخص تقديم الخدمات الصحية الأولية على صعيد الرعاية الصحية، قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية بتسيير عدد 17 قافلة طبية بنطاق محافظات البحيرة والاسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر، لصالح 3913 مستفيدا، على مدار الثلاثة أيام الماضية، بواقع تكلفة بلغت 204000 جنيه مصري.

كما نفذت مؤسسة صناع الخير، مبادرة «قدم صحيح» لعلاج مرضى القدم السكري غير القادرين، وحمايتهم من البتر، بإجمالي عدد مستفيدين 5500، حيث تم فحص 4250 مريضا، وتسليم علاج لـ1250 حالة في 20 غرفة للمبادرة، تعمل فى 20 مستشفى جامعي، منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها تحت إشراف آساتذة الأوعية الدموية بكل جامعة، ووفق بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه.

توزيع اللحوم

وعلى صعيد التدخلات الإجتماعية، قامت مؤسسة الجود الخيرية بتوزيع لحوم لصالح 1608 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق محافظات اسيوط والمنيا والقاهرة والفيوم.

عن التحالف الوطني

وذكر البيان: انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.