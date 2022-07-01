«التحالف الوطني» يضخ 125 مليون جنيه لدعم 142 ألف أسرة نقديا بمناسبة العيد

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم النقدي لـ«142 ألف أسرة» في صورة إعانات ومنح نقدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تسلمت اليوم الموافق الأول من يوليو 142 ألف أسرة إعانات ومنح نقدية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ125 مليون جنيه مصري، مُقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي، وكذلك توزيع لحوم الأضاحي، وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلى تجهيز العرائس، وذلك بتكلفة إجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر بـ625 مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من 30 يونيو، وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

تأتي هذه المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذة الأيام المباركة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من «الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين».