ياسمين صبري تثير الجدل بعد قص شعرها.. والجمهور: «بقيتي شبه شيرين»

أثارت الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل بين متابعيها، عقب نشرها صورة لها من داخل أحد المطاعم خارج مصر عبر حسابها الرسمي «تويتر»، إذ ظهرت بـ«لوك» مختلف أعطى انطباعا أنها قصت شعرها.

وأشاد متابعو ياسمين صبري بإطلالتها، إذ داعبها أحد المتابعين لها: «أطعم من السوشي وربنا»، فيما علق آخر: «الجمال والحلاوة قمر ما شاء الله عليكي».

وكتب ثالث: «قصيتي شعرك؟ بقيتي شبه شيرين عبدالوهاب لما حلقت شعرها».

وفي سياق مختلف، اعتذرت ياسمين صبري أخيرا، عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل «الشادر» للمخرج سامح عبدالعزيز، رغم شروعها في التحضيرات الأولية للعمل، ولكنها قررت الاعتذار عنه قبل انطلاق التصوير بدعوى رغبتها في العودة بسيناريو قوي بعد تغيبها عن الدراما التليفزيونية لمدة عامين متتاليين.

استياء سامح عبدالعزيز من ياسمين صبري

ومن جانبه، رد المخرج سامح عبدالعزيز على نبأ اعتذار ياسمين صبري، مؤكدا أنه استبعدها لعدم ملاءمتها للشخصية المرشحة لها، وعلى أثره قرر عدم التعاون معها، بحسب قوله.

وأبدي سامح عبدالعزيز استياءه الشديد من إساءة ياسمين صبري للعمل، حينما أكدت رغبتها في العودة للدراما بسيناريو قوي، مؤكدا أنه يعمل حاليا على اختيار فنانة بديلة لإسناد دور البطولة لها، وبعدها يعلن عن أسماء باقي الأبطال، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل «الشادر»

«الشادر».. مسلسل ينتمي لنوعية الدراما الشعبية التي تدور أحداثها في 15 حلقة، إذ يتعرض لحكايات شادر السمك في أجواء إنسانية يغلب عليها طابع التشويق.