سامح عبد العزيز: استبعاد ياسمين صبري من «الشادر» لعدم ملاءمتها للشخصية

كشف المخرج سامح عبد العزيز، أسباب استكماله العمل على مسلسل الشادر دون تواجد الفنانة ياسمين صبري التي كان من المقرر أن تقوم ببطولته.

سامح عبد العزيز يرد على ياسمين صبري

وقرر عبد العزيز، الخروج عن صمته والرد على تصريحات ياسمين صبري المثيرة للجدل التي أدلت فيها بأنها اعتذرت عن المشاركة في المسلسل؛ نظرا لضعف مستوى السيناريو؛ لينفي المخرج ذلك تماما، ويؤكد أن كلامها غير صحيح.

وأوضح سامح، أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، ولذلك قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.

كما أعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدا استمرار العمل على المسلسل ويتم الإعلان رسميا عن أسماء فريق العمل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

ويغوص سامح عبد العزيز عبر مسلسل الشادر في بحر الدراما الشعبية حيث تجسد أحداثه حكايات منطقة شادر سمك على مدار 15 حلقة، ويجمع في بطولته كل من طارق صبري وأشرف عبد الباقي ودينا ومحمود حافظ وطارق عبد الحليم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإنتاج منى قطب.

ياسمين صبري تعلن اعتذارها عن الشادر

وقالت ياسمين صبري، في بيان لها، مساء أمس، إنها اعتذرت عن بطولة المسلسل، وذلك لأن الورق غير مناسب بالنسبة لها، وتتمنى أن تكون عودتها لجمهورها من خلال عمل قوي.