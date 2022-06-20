بعد استبعادها من مسلسل «الشادر».. إشادة فنية بموهبة ياسمين صبري

أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد استبعادها من مسلسل «الشادر»، للمخرج سامح عبد العزيز، قبل أيامٍ قليلة من بدء التصوير، كونها غير ملائمة للشخصية التي تُجسدها، وأدءها غير مُناسب، وفقا لبيان صحفي أصدره المخرج قبل يومين.

موهبة ياسمين صبري، تُثير جدلًا واسعًا في أغلب الأحيان، وتتباين بشأنها الآراء، لاسيما وأنها صعدت إلى أدوار البطولة في وقتٍ قصير، إلا أن هناك فنانات أشدن بموهبتها، وترصدها «الوطن»، في التقرير التالي:

نهال عنبر

أشادت الفنانة نهال عنبر، بموهبة ياسمين صبري، حيث تعاونا سويًا في مسلسل «فرصة تانية»، وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «ممثلة هايلة وجيدة جدًا وحبوبة وجميلة، وذوق جدًا في التعامل، وحريصة على العمل، ولديها إحساس عالٍ».

واستنكرت الانتقادات التي تتعرض لها ياسمين صبري من آنٍ لآخر، لاسيما وأن البعض يرى بأنها لا تستحق البطولة المُطلقة، قائلة: «ياسمين من أفضل الفنانات الموجودة على الساحة الفنية حاليًا، وتستحق البطولة المُطلقة».

وتابعت: «ياسمين فنانة مُجتهدة وتذاكر أدوارها بشكلٍ جيد، وتستمع إلى كلام المُخرج، وبعيدة تمامًا عن الغرور.. إنسانة جميلة في التعامل»، مؤكدة: «فيها كل مقومات النجمة، سواء على مستوى التمثيل أو الشكل».

وفاء عامر

وعلى هامش كواليس مسلسل «حكايتي»، الذي عُرض عام 2019، نشرت وفاء عامر مقطع فيديو بصحبة ياسمين صبري، وأشادت بتجربتها، قائلة: «أحلى وأطعم بنوتة في الدنيا، ورغم نجوميتك اللي أنتي فيها دلوقتي إلا إنك ذوق وبتتحلي بالصفات المحترمة والمتواضعة، بحبك أوي يا ياسمين».