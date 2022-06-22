احتفاء بظهور ياسمين صبري ورامي مالك في حفل عالمي: لوحة فنية مشرفة لمصر

احتفى قطاع كبير من الجمهور بظهور الفنان المصري العالمي رامي مالك، مع الفنانة ياسمين صبري، على هامش حفل لإحدى الماركات العالمية، في مدينة إسبانيا، أمس الثلاثاء، وذلك في ثاني ظهور لهما سويًا للعام الثاني على التوالي.

وظهور رامي مالك بصحبة الفنانة ياسمين صبري، هو الثاني لهما، بعد اللقاء الذي جمعهما في شهر يونيو الماضي، على هامش حضورها حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تصدرا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

إشادة بإطلالة ياسمين صبري مع رامي مالك

ووصفت إحدى المتابعات، ظهور ياسمين صبري ورامي مالك، بقولها عبر موقع «تويتر»، قائلة: «ياسمين ورامي مالك بيمثلوا لوحة فنية جميلة ومشرفة لمصر في العالم كله، ما شاء الله عليهم اللي مشرفينا».

ياسمين صبري ورامي مالك بيمثلوا لوحة فنية جميلة ومشرفة لمصر ف العالم كله ماشاء الله عليهم اللي مشرفينا — Khaledayman65 (@khaledayman65) June 22, 2022

ياسمين صبري تستعد لتصوير فيلم «صقر المحروسة»

وفي سياق متصل، تستعد ياسمين صبري لتصوير فيلمها الجديد «صقر المحروسة» مع النجم أحمد عز، وذلك مطلع شهر يوليو المقبل، حيث تلعب دور البطولة النسائية في العمل الذي ينتمي للأعمال التاريخية.

«صقر المحروسة» للثنائي أحمد عز وياسمين صبري، وينتمي إلى الأعمال التاريخية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر يوليو المقبل، ويتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممي معارك عالميين.