أستاذ علوم سياسية: مصر تواجه تحديات تحتاج إلى اصطفاف وطني

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك جانب من النخبة التي أطلقت على نفسها بأنها نخبة مدنية دعمت الإخوان وساهمت في وصل الجماعة الإرهابية، مضيفا أن بعضها انضمت إلى ثورة 30 يونيو بعدما أدركت خطأها، وبعضها استمر في تفكيره ورؤيته التي كان فيها قدرا كبيرا من سذاجة هذا الكيان السياسي والأيدولوجي.

أهمية المراجعات والاصطفاف الوطني

وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة على قناة etc: «أن يتم مراجعات حقيقية فيما يتعلق بهذا الشأن، فهذا شيء طيب، ويجب أن يعود هؤلاء إلى الصف الوطني»، مشيرًا إلى أن مصر في هذه اللحظة تحتاج إلى اصطفاف وطني لأكثر من سبب، إذ أن هناك مرحلة جديدة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عنها ويطلب من الجميع المشاركة فيها، كما أن هناك تحديات تحتاج إلى الاصطفاف الوطني.

وتابع، أن الاصطفاف الوطني مهم، وبخاصة خبرات أبناء البلد المتخصصين في مجالات السياسات العامة المختلفة، مثل التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة، مشددًا على أن مصر تواجه تحديا اقتصاديا كبيرا سيكون له الأولوية في الحوار الوطني.

كمال: لا مانع لوجود أكثر من مسار في الحوار الوطني

ولفت، إلى أنه لا مانع من وجود أكثر من مسار في الحوار الوطني، مثل الاقتصاد وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وقضايا الوعي والقضايا الاجتماعية والقضية السكانية ومحو الأمية، مشددًا على أن السياسة تدخل في هذه الأمور كلها، ولكن لا تترك للسياسيين فقط، ويجب أن يتدخل الفنيون.