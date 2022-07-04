عماد الدين حسين: الحوار الوطني يدفع الجمهورية الجديدة للأمام

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التطورات التي تشهدها مصر في الحياة السياسية تعد شيئا إيجابيا حيث يوجد جدل سياسي يدل على التفاعل والحركة، لافتا إلى أن الأمور تتطور إلى الأفضل خاصة بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في لقائه مع الإعلاميين عن الفئات التي تشارك في الحوار مع استبعاد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة قضائيا.

الفرق بين المعارضة والإخوان

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الاختلاف بين الحكومة والمعارضة على بعض الأولويات أمر طبيعي ولكن الدولة تختلف مع جماعة الإخوان التي لا تعترف بشرعية 30 يونيو، مبينا أن جلسة غدا في الحوار الوطني تكون أقرب للجلسات الإجرائية حيث يتم عرض مجلس الأمناء والحديث بشكل عام عن الحوار الوطني والاتجاه وكذلك عرض الأفكار واستقبال القوى المختلفة من سياسية واجتماعية.

موعد الجلسة الإجرائية للحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الأول تنظيمي ويبدأ في الواحدة ظهرا، وبعدها يكون هناك مؤتمر صحفي للإجابة على الأسئلة التي يطرحها الأشخاص لمعرفة تفاصيل الحوار الوطني وسبب الحديث وكيفية تحقيق مصلحة الوطن من أجل دفع الجمهورية الجديدة التي تأسست عقب ثورة 30 يونيو إلى الأمام.