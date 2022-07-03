برلمانية: الحوار الوطني ولد من رحم ثورة 30 يونيو

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني ولد من رحم ثورة 30 يونيو، التي وضعت خارطة طريق للجمهورية الجديدة، ومصر حاليا في منتصف الطريق، في ظل التطوير الذي يحدث، وسط التخطيط المستمر في مصر، والتغلب بفضل القيادة السياسية على كثير من التحديات، مثل الإرهاب والوضع الاقتصادي، مبينة أن الوقت الحالي حاسم لجني ثمار التطوير والتنمية، وإعادة بناء الدولة، بعد أن كادت تصبح دولة هشة، وحاليا يتم النظر إلى المستقبل بشكل استشرافي أكثر.

تفاؤل بسبب الحوار الوطني

أضافت «علي»، خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني»، مساء اليوم، على فضائية Extra News، أن الحوار الوطني لا يشمل القوى السياسية فقط، لكن يشمل مختلف الأفراد في الوطن، مبينة أن وجود حوار يعد بادرة أمل التفاؤل والنظرة الإيجابية، موضحة أنه بمجرد إطلاق الحوار من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، فإن الأمل ظهر في الأفق مرة أخرى، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية، سترعى الحوار وهي منظمة للحوار وتديره مخرجاته دون أي إنحياز.

أهمية الحوار الوطني

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني يشمل مختلف الطوائف وليس حوارا سياسيا، مؤكدة أن هذا الشمول دلالة على وجود رغبة من الدولة للاستماع إلى مختلف الفئات، مبينة أن هنا تركيز على تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتفعيل دور الشباب في الجانب السياسي.