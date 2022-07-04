شروط الأضحية للرجال.. بينها ألا يقص شعره في العشر الأوائل من ذي الحجة

شروط المضحي من الرجال حددها الشرع الحنيف حتى يستطيع الشخص أن يُضحي ويحصل على أجر الأضحية، وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير شروط المُضحي من الرجال، والتي يجب أن تتوفر فيمن ينوي التضحية هذا العام.

شروط المضحي من الرجال

وحول شروط المُضحي من الرجال، كشف الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الشرع حدد هذه الشروط، حيث يشترط أن يكون المضحي مسلمًا فالإسلام شرط وجوب الأضحية وقبولها عند الله تعالى، ولا تصح الأضحية من غير المسلم أبدًا، لأنها عبادة يختص بها المسلمون للتقرب إلى الله.

شروط المُضحي

كما أن من بين شروط المُضحي من الرجال، وفقا للأستاذ بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بلوغ المضحي، حيث يجب على المضحي أن يكون مسلمًا بالغًا، لأن الأضحية لا تجب على الصغير دون البلوغ، ومن شروط المضحي من الرجال امتلاك المال الكافي للأضحية، وهي أن يمتلك المضحي المال الزائد عن قوته يوم وليلة بما يكفي ثمن الأضحية حسب الراجح من الأقوال.

المضحي من الرجال

وعن شروط المضحي من الرجال أوضح «الصاوي»، أنه يشترط أيضاً أن لا يكون حاج، فلا يجوز للمضحي أن يكون من الذين يؤدون فريضة الحج، كما يشترط في المُضحي الإقامة لأنَّ المسافر لا يملك مقومات وأسباب الأضحية والمقدرة على أدائها فتسقط عنه.

سُنن الأضحية

وفي سياق متصل بشروط المضحي من الرجال، بينت دار الإفتاء سنن الأضحية، حيث يُسن للمضحي أن يذبح بنفسه، والتسمية، والإبكار في التضحية بعد صلاة العيد، وألا يزيل المضحي شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة، كما يستحب للمضحي له أن يسمِّن الأضحية أو يشتري السمين.