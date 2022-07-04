وزير المالية يرد على منتقدي المشروعات القومية: وفرت 5 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البعض ينتقد استمرار الدولة المصرية في طرح وإطلاق مشروعات قومية عملاقة، بحجة أن هذه المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ليس لها عائد، موضحًا أن هذا الحديث ينقصه الدقة والتفاصيل، «إزاي يعني مشروعات البنية التحتية ملهاش عائد، هو أنا لما أعمل مشروعات خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ومشاريع الكهرباء والطاقة، ومشروعات الغاز، يبقى ده ملهوش عائد؟»، موضحًا أنه لا يجب ترك المجتمع دون كهرباء، رغم أن الكهرباء تُعد من المشروعات القومية.

لا يجب ترك المواطنين دون مشروعات في الكهرباء أو المياه أو الصرف

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يجب ترك المواطنين بدون مشروعات في الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي والغاز أو بدون شبكة طرق وكباري وأنفاق، «مينفعش لما المواطن يطلب الخدمات دي أقوله دي مشروعات قومية ومشروعات بنية أساسية وملهاش عائد عشان كده إحنا معملنهاش، أي إنفاق إحنا بننفقه بيكون على أساس أمرين، أول أمر يحل مشكلة من مشاكل المجتمع، زي مشروعات الغاز الطبيعي يرحم المواطنين من أنبوبة البوتاجاز، ويرحم المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي».

مشروعات تبطين الترع من أجل تقليل فقد المياه

وأشار وزير المالية، إلى أنه عندما تحدثنا عن فقدان المياه نتيجة الترع والمصارف، قمنا بعمل مشروعات تبطين الترع ومصارف من أجل تقليل فقد المياه، وهذا يُعد مشروع أمن قومي، مؤكدًا أن المشروعات القومية توفر فرص عمل للشباب، والمشروعات الأخيرة التي اطلقتها الدولة المصرية وفرت أكثر من 5 مليون فرصة عمل، «فرص العمل دي لو متوفرتش هيبقى فيه قنبلة موقوته في المجتمع، والناس هتخرج في الشارع عشان عاوزه تشتغل، كما أن الوزارة تعمل على إطالة عمر الديون، من خلال التمويلات».