عضو أمناء «الحوار الوطني» يكشف تفاصيل الاجتماع الأول غدا

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عضويته بالحوار الوطني، مسؤولية وتشريف، لأن الجميع يتابع ما سيجر إقراره في الحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية.

الحوار الوطني هدفه الوصول إلى مخرجات قابلة للتطبيق

أوضح «فرحات»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحوار الوطني هدفه الوصول إلى مخرجات قابلة للتطبيق، مرورا بكل الأمور اللوجستية طوال الفترة المقررة، لافتا إلى أن هناك ترقب من المجتمع المحلي والدولي، لمخرجات الحوار الوطني، الذي دعي إليه في لحظة مهمة، تشهد تطورات اقتصادية وسياسية.

اجتماع الغد سيناقش وظيفة مجلس الأمناء

وأشار «فرحات»، إلى أن اجتماع الغد سيناقش وظيفة مجلس الأمناء، للتوافق بين كل أعضاء المجلس عن طبيعة دور مجلس الأمناء والمسؤوليات والاتجاهات، مع وضع جدول زمني لتحديد موعد مناقشة القضايا وإدارة الحوار، مضيفا أنه سيناقش أيضا، وجود اللجان التي تعمل على تحديد توصيات آليات عمل جلسات الحوار الوطني، وستعلن في المؤتمر الصحفي.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إعلان تشكيل المجلس خطوة مهمة لاستكمال هيكلة إدارة الحوار، وتأتي أهمية المجلس من تشكيله الذى يضم مجموعة من الخبرات العلمية والأكاديمية من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى ممثلى التيارات السياسية والحزبية، وممثلي عدد من المؤسسات المهمة.