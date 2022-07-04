عماد الدين حسين: الجماعة الإرهابية لن تشارك في الحوار الوطني «دماء الشهداء لم تجف بعد»

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أسباب استبعاد جماعة الإخوان الإرهابية من الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: أن «الشعب المصري لن يسمح لهم بذلك، فمنذ عام 1928، يلجأون إلى الحيل والمظلومية، وعندما تشعر بأنها قوية تنقض على المجتمع».

الأحزاب الدينية دمرت الأمة العربية

أضاف حسين، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة على قناة «etc»: «أتمنى أن يكون المجتمع المصري واعيا، لأن الأحزاب الدينية دمرت الأمة العربية، السعودية تتخلص من الأحزاب الدينية والفكر الوهابي، الذي كان مغذيا للكثير من الحركات».

دماء الشهداء لم تجف

تابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية واجهت جماعة الإخوان الإرهابية بعدة وسائل، منها إجراءات قانونية، لكننا في حاجة إلى نماذج سياسية مختلفة، تجعل هذا الفكر لا ينتشر، ففي عهد حسني مبارك، تم حظر الجماعة، لكنها كانت الجماعة السياسية الأولى في مصر، أي أنها كانت محظورة شكلا، لكنها حصلت على خُمس البرلمان، وسيطرت على النقابات والأندية والمستشفيات، وبالتالي لم يكن من الممكن للمجتمع أن يقدم نماذج سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية، تجفف هذا الفكر الذي يتاجر بالدين.

وأشار إلى أن دماء الشهداء لم تجف من يد الجماعة فقط، كما أن الجماعة لا تعترف بأخطائها، وبالتالي فإنّ مشاركتها في الحوار الوطني ليست ممكنة، لافتا إلى أن الحوار الوطني لا يستبعد أحدا إلا من تلطخت يداه بالدماء.