حلمي عبد الباقي: سأتقدم ببلاغ للنائب العام لسحب تصريح حسن شاكوش بالغناء

كشف الفنان حلمي عبدالباقي، أنه قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد قرار عودة حسن شاكوش، للغناء ومنحه كارنيه النقابة وتصريح إحياء الحفلات.

حلمي عبد الباقي يكلف محاميه بتقديم بلاغ ضد شاكوش

وقال عبدالباقي لـ«الوطن»، إنه كلف محاميه بتقديم بلاغ للنائب العام لعدم توقيعه على قرارعودة شاكوش، من الإيقاف حيث إنه كان قد وقع على أمر قانوني بعدم إيقاف أي مبدع عن الفن مدى الحياة.

كان الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد قرر تحضير بلاغ ضد شاكوش وتقديمه للنائب العام أيضا لعدم توقيعه على قرار عودته للغناء.

يذكر أن حسن شاكوش، كان قد حصل على كارنيه انتساب النقابة وتصريح إحياء الحفلات بدون تقديم اعتذار للموسيقيين وشعبة عازفي الإيقاع.