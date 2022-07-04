عضو بالموسيقيين: تقديم بلاغ للنائب العام ضد عودة شاكوش للغناء غدا

كشف الدكتور عاطف إمام عميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقا، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن أنه يحرر حاليا محضرا في قسم عابدين ضد قرار عودة حسن شاكوش للغناء ومنحه تصريح إحياء حفلات.

عاطف إمام: لم أوقع على قرار حسن شاكوش

وأشار إمام في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه يتقدم غدا ببلاغ للنائب العام ضد قرار عودة حسن شاكوش للغناء لكونه غير قانوني، مؤكدا أن القرار جاء بالتمرير أي لا بد من توقيع 12 عضوا بالمجلس معهم النقيب، ولكن القرار لم يوقع عليه سوى 9 أعضاء فقط وهو غير قانوني.

وأكد إمام أن القرار الذي مضى عليه عدد من الزملاء لم يكن على عودة شاكوش للغناء ومنحه تصريحا بإحياء الحفلات ولكنه جاء بأنه لا يوجد حجر على المبدعين ولا يتم منعهم بشكل غير دستوري، مشددا على أن الورقة التي تم التوقيع عليها تم إلحاق ورقة أخرى بها فيها عودة شاكوش وهو أمر لا يعلمه أعضاء المجلس.

مطربو المهرجانات ليسوا مطربين

وشدد عاطف على أن المبدعين الذين تم ذكرهم في قرار النقابة هم أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين ولكن مؤدي المهرجانات ليسوا مبدعين.