«مترو الأنفاق»: نحقق في واقعة لوحات الفنان الروسي بمحطة كلية البنات

كشف مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، عن أنه لا توجد أي لوحات فنية مسروقة من داخل محطة كلية البنات؛ لأن الرسومات تم رسمها على حوائط المحطات، موضحاً أنه يتم التحقيق في حقيقة قيام الفنانة التشكيلية غادة والي، التي تم التعاقد معها لرسم هذه الرسومات داخل محطة البنات، برسم لوحات متشابهة للوحات الفنان الروسي التشكيلي جريجوري على حوائط محطة كلية البنات.

إجراءات قانونية ضد الفنانة التشكيلية غادة والي

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن لوحات الفنان الروسي التشكيلي لم نتأكد حتى الآن من «هل هي تشبه الرسومات التي قامت الفنانة التشكيلية غادة والي برسمها على حوائط كلية البنات بالخط الثالث للمترو؟»، لافتا إلى أن الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة الخط الثالث للمترو تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد والي؛ لمعرفة حقيقة هذا الأمر.

يوجد رسومات تشكيلية في محطة كلية البنات

وأشار المصدر، إلى أنه يوجد رسومات تشكيلية في محطة كلية البنات، وقامت بها الفنانة التشكيلية غادة والي، مؤكداً أن التحقيقات أو الإجراءات القانونية تثبت أو تنفي تشابه هذه الرسومات مع أعمال الفنان الروسي، منوها بأن الخط الثالث للمترو يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأكد أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، سلمت الشركة الفرنسية RATP إدارة الخط الثالث بحوائط السراميك دون أي رسومات.

جميع قطارات الخط الثالث تخضع لصيانات دورية

وأضاف المصدر، أن قطارات الخط الثالث للمترو، تخضع للصيانات الدورية والعاجلة قبل انطلاق ساعات التشغيل؛ للحفاظ على سير حركة التشغيل، وعدم تعطل سير القطارات، مشيراً إلى أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة، وتقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب.