مترو الأنفاق: زيادة الرحلات اليومية تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رفع حالة الطوارئ والإنتهاء من جميع الإستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطين الأول والثاني لطلاب الثانوية العامة، استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، التي من المنتظر أن تبدأ صباح غد الاثنين، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والركاب.

زيادة رحلات مترو الأنفاق بسبب امتحانات الثانوية العامة

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان عاجل لها، قبل قليل، إنه سيتم زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني، بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحًا مروراً بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل في تمام الساعة الواحدة صباحًا، خلال أيام عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تقدر بعدد رحلات 1090 رحلة مقسمة بعدد 488 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، علاوة على الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أى زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلًا وتيسيرًا على الركاب.

تواجد رجال الإسعاف داخل محطات مترو الأنفاق

وأشارت شركة مترو الأنفاق إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة، خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2022، تحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، مؤكدة أنه سيتم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات، لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على تواجد وانتشار شرطة المترو التابعة لشرطة النقل والمواصلات بجميع المحطات مع عمل أكمنة ثابته بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع المحطات، وذلك لضبط كافة أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور.

نقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب

ومن جانبه أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة تقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، مؤكدًا أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمي مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فوري من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.