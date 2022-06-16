القصة الكاملة لوقائع خطف الفتيات بشكة دبوس داخل عربات مترو الأنفاق

رسائل تحذيرية تظهر فجأة على هاتفك المحمول، إذا كنت أحد المشتركين في أي جروب من «جروبات»، السوشيال ميديا، لتشرع في سماعها وتشاركها في «جروبات»، أخرى، أو ترسلها لأهلك وأصدقائك، وتستمر عملية نقلها دون توقف حتى تصل لملايين المستخدمين، ثم تخلق حالة من الفزع، حيث أن تزعم الرسالة خطف الفتيات بشكة دبوس داخل مترو الأنفاق، حتى يغمي عليهن لاختطافهن.

محاولات اختطاف الفتيات بشكة دبوس داخل المترو غير صحيح

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك غرفة عمليات مركزية داخل الشركة، تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، علاوة على متابعة سلوكيات الركاب داخل عربات القطارات، مشيرا إلى أن جميع مداخل ومخارج المحطات يوجد بها كاميرات مراقبة، قائلا: «ما تردد عبر السوشيال ميديا من رسائل تحذيرية بشأن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بمحطات وقطارات المترو، بشكة دبوس غير صحيح، ولا أساس له من الصحة».

شرطة سرية داخل عربات القطارات لحماية الركاب

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن رسائل التحذير المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا بوجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بـ شكة دبوس، هدفها نشر حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، لافتا إلى أن هناك شرطة سرية رجال ونساء يستقلون عربات مترو الأنفاق لتوفير الحماية والسلامة لجموع الركاب، وضبط الخارجين عن القانون.

لم نتلق أي بلاغات بخصوص اختطاف الفتيات بشكة دبوس بالمترو

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن موضوع شك الفتيات في مترو الأنفاق بدبوس حتى يغمي عليهن لاختطافهن غير صحيح، وذلك لوجود كاميرات مراقبة بجميع مداخل ومخارج المحطات، وعلى أرصفة المحطات، وداخل العربات، مؤكدا أن الشركة لم ترصد أي حالات اختطاف بين الركاب، كما لم تتلق أي بلاغات رسمية بوجود حالات اختطاف في أي محطة أو قطار، مطالبا جموع الشعب المصري بعدم تداول أي شائعات عبر السوشيال ميديا، ويجب تحري الدقة قبل نشر أي خبر.