محمود مسلم: أتمنى عقد الحوار الوطني بشكل موسمي.. فرصة لتباين الآراء والاقتراحات

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد توافق جميع القوى السياسية والحكومة، «يستحيل مصر تخرج من الحوار الوطني، وتكون كما كانت قبل الحوار»، معربًا عن أمنياته في استدامة هذا الحوار الوطني، وأن يكون فكرة موسمية، تٌعقد كل عام أو عامين، لافتا إلى أنه لا يوجد لديه أي مشكلة في مشاركة شخصيات راجعت موقفها، أو رأيها في الحوار، باستثناء الإخوان.

ملف مشاركة الإخوان في الحوار الوطني من عدمه محسوم

أضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «etc»، أن ملف مشاركة الإخوان في الحوار الوطني من عدمه محسوم، فالرئيس السيسي حسمه، وكذلك الشعب المصري حسمه منذ خروجه في ثورة 30 يونيو، فلا يوجد شهيد تخرج جنازته في أي قرية من القرى، إلا والمشيعين له يهتفون «لا إله إلا الله.. الإخوان أعداء الله»، على الرغم أن البعض حاول تسويق الإخوان في السابق، بأنهم في عداء مع جمال عبد الناصر فقط، لكن الآن أصبح عدائهم للشعب المصري بالكامل، فلا يوجد قرية تخلو من شهيد.

الجميع شاهد مشكلات الإخوان بشكل بارز في مسلسل الاختيار

أوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الجميع شاهد مشكلات جماعة الإخوان بشكل بارز في مسلسل الاختيار، فطالما نتحدث على أرضية الوطن، فأهلا وسهلا بكل القوى السياسية والمعارضة السياسية عدا الإخوان، فهم خارج سياق الوطن، مشيرا إلى أنه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، كان الإخوان يدعوا المصابين للنزول إلى الشارع، والاختلاط بعناصر الأمن والمواطنين، من أجل نقل العدوى لهم، «جماعة الإخوان سقطت سياسيا وأخلاقيا ووطنيا، وإنسانيًا»، مؤكدًا أن الحوار الوطني فرصة جيدة للحديث عن معايير الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطني فرصة لتبادل الآراء بين الحكومة والناس

وتابع : «الحوار الوطني فرصة لتبادل الآراء بين الحكومة والناس، الشعب يعرف الحكومة بتعمل ايه، لأن كل حاجة في مصر لها وجهة نظر أخرى، فرصة يبقى فيه حوار مع الحكومة، ويمكن الحكومة كانت مقصرة في هذا الأمر في فترة من الفترات، تطرح أفكارها ورؤيتها، والناس تطرح أفكارها، في النهاية احنا مش منفصلين، لكن ممكن تقريب وجهات النظر، ونوصل لمنطقة وسط، الحكومة توصل لقناعة أنها تبقى أفضل لو عملت كده، الأفكار كتير جدًا».