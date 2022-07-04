مسلم: مجلس الشيوخ يضم كفاءات لكن سيطرة المحاصصة الحزبية عليه تصعب إدارته للحوار الوطني

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن البعض كان يُطالب بأحقية مجلس الشيوخ في إدارة الحوار الوطني، لما يملكه من كفاءات، موضحًا أن المجلس يضم قامات قانونية واقتصادية وسياسية، بل وفي كل المجالات، يتشرف بهم ويتعلم الكثير منهم، لكن في الوقت ذاته، تسيطر عليه المحاصصة الحزبية، فقد ينتج عن ذلك جدل حزبي طوال الوقت، ما يصعب إدارة الحوار.

كل جرائم جماعة الإخوان الإرهابية لا تسقط بالتقادم

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «etc»، أن من الأمور الطبيعية، يكون الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس من ضمن أطرافه عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، إذ إنه حوار وطني، وبالتالي لن يكون به خونة، ولن يكون به عناصر من هذه الجماعة الإرهابية الخائنة، التي تُعد كل جرائمها لا تسقط بالتقادم، سواء خيانة الدولة المصرية أو القتل أو الإرهاب أو الإساءة لسمعة مصر في الخارج، فكل ممارسات هذه الجماعة الإرهابية لا تسقط بالتقادم.

الشعب المصري انفجر في وجه الجماعة الإرهابية الخائنة في 30 يونيو

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الشعب المصري انفجر في وجه جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة في ثورة 30 يونيو، بسبب ما ارتكبته الجماعة من حماقات، كفيلة أن تبعدهم عن أي حوار وطني، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الوطن لا يحتمل الاختلاف، ويجب على الجميع أن يختلف على مائدة واحدة، وهذا أمر طبيعي، أن يكون داخل الحوار الوطني، مؤكدًا أن هناك من يرغب في أن يتم الفصل بين ثورة 30 يونيو وبين 3 يوليو، وهذا أمر غير جائز، إذ كانت 3 يوليو نتيجة طبيعية لما حدث في ثورة 30 يونيو.