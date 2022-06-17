فيفي عبده ترقص على أغنية سلمتك بيد الله لكاظم الساهر «فيديو»

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لها وهي ترقص على أغنيته «سلمتك بيد الله» لكاظم الساهر.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: «بحب العراق وشعبها وفنانينها دي أغنية كاظم الساهر».

فيفي عبده في رمضان 2022

وشاركت الفنانة فيفي عبده، خلال السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «شغل عالي»، الذي شارك فيه عدد كبيرًا من نجوم الفن أبرزهم شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت فيفي عبده تروج للمسلسل، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل».