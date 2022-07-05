الهلالي عن بيان الأزهر حول الحجاب: كل الفقهاء القدامى قالوا يجب ستر الشعر

رد الدكتور سعد الهلالي على ما ذكره الأزهر الشريف عن فرضية الحجاب للمرأة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك عددا من علماء الأزهر انفردوا في آرائهم، ضاربًا المثل بالدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والذي انفرد برأي فقهي في زكاة الودائع.

الأزهر عنده تراجع ومراجعات كثيرة جدًا

وتساءل الهلالي في تصريحات تليفزيونية عن رفض الأزهر لرأيه بخصوص أن الحجاب عادة قائلًا: «الأزهر يرفضه منذ نشأته ولا المتحدثين باسمه الآن»، مشيرًا إلى أن الأزهر لديه مراجعات كثيرة وآراء كثيرة تراجع عنها «الأزهر عنده تراجع ومراجعات كثيرة جدًا»، ضاربًا المثل بالفوائد والتاريخ الميلادي والجنسية وختان الإناث وطباعة المصحف وتحريم القهوة.

كل الفقهاء القدامى قالوا إنه يجب أن تستر المرأة شعرها

وقال الهلالي: «الإجماع بشري ولا يجوز إلا بعد موت الرسول ولا يجوز لأحد يحتج بالإجماع في حياة الرسول.. حجة عند ما قال به بعد موت النبي»، مشددًا على أن الإجماع بشري «كل الفقهاء القدامى قالوا يجب عليها أن تستر شعرها والفقهاء الجداد زي محمد عبده وعبدالمتعال الصعيدي ذكروا بأنها عرفية وفيه عشرات أمثالهم».

وأشار إلى أن الفتوى الخاصة بالحجاب مسألة تطور تاريخي معتبرًا أن الحجاب فرض فقهي وليس فرضًا شرعيا وأن الفرض الفقهي فهم الفقهاء.