الهلالي للأزهر: ارفعوا أيديكم عن الناس وابعدوا عن التفاسير.. أنا بخاف من ربنا

رد الدكتور سعد الدين الهلالي على بيان الأزهر الشريف بفرضية الحجاب وبرفض ما ذكره عن أن الحجاب عادة، مطالبًا الأزهر الشريف والعلماء برفع أيديهم عن الناس وأن يتركوا تفسير آيات للحجاب للمواطنين ليفسروها.

لا تذكروا تفاسيركم ولا تفاسير غيركم

وقال الهلالي في تصريحات تليفزيونية، «أنا أطالب الأزهر الآن وأطالب مشايخنا المحترمين وأطالب كل من تدخل أن يرفعوا أيديهم ويحكموا الناس في الحجاب وأن يذكروا كلام الله في الحجاب ولا تذكروا تفاسيركم ولا تفاسير غيركم ابعدوا التفاسير لأن كلام الله رحيم».

وتابع: «أنا بخاف من ربنا وإيماني بتفقه الناس لا بإفتائهم وعندنا أزمة فقه وعندنا غزارة فتي يعني رأي واحد».

وكان الهلالي قد أثار الجدل بعدما أفتى بأن الحجاب عُرف ورد عليه الأزهر الشريف في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكد فيه فرضية الحجاب ورفضه لما ذُكر حول أنه عادة وأنه رأي شخصي يرفضه الأزهر ومخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ 15 قرنا من الزمان واعتبر الأزهر أن هذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، ووصف الأزهر التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى الحرية في فَهم النص بأنه منهج علمي فاسد.