شروط الالتحاق بوظائف «الهجرة» القيادية.. منها مدير عام إدارة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعض الوظائف القيادية، على بوابة الوظائف الحكومية، ومن بينها وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، بمحافظة أسيوط.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، شروط الالتحاق بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ضمن وظائف «الهجرة» القيادية، وفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

شروط الالتحاق بوظائف «الهجرة» القيادية

1- يشترط للالتحاق بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ضمن وظائف وزارة الهجرة، أن يكون المتقدم لديه مؤهل عال قانوني «ليسانس حقوق- ليسانس شريعة وقانون».

2- سنوات الخبرة: يشترط قضاء مدة مقدرها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الاول «أ» أو قضاء مدة كلية 17 عامًا على الأقل تتفق وظيفته عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

3- المهارات الفنية: المعرفة لعلوم الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، فضلًا عن الإلمام التام بكافة القوانين المنظمة لطبيعة العمل.

4- المهارات الأساسية: اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقًا لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بوظائف «الهجرة» القيادية

1ـ بيان حالة وظيفية موجه الى لجنة الوظائف القيادية.

2ـ تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز.

3ـ بيان بالإنجازات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم أذا كان من العاملين بها.

4ـ بيان بمقترح تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقًا لقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

5ـ خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

6ـ بيان بالجزاءات لم يتم محوها حتى تاريخ نهاية تاريخ الإعلان إن وجدت.

7ـ الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة.

8ـ شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت.