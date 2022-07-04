تفاصيل وظائف شاغرة في هيئة الطاقة الذرية.. مطلوب مديرين عموم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف جديدة شاغرة بهيئة الطاقة الذرية، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي عن مواصفات وكافة بيانات وشروط الوظائف المطلوب شغلها بهيئة الطاقة الذرية المستمر الإعلان عنها لمدة شهر خلال الفترة من 3 يوليه إلى 2 أغسطس 2022، ومن بينها وظيفتان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التكنولوجية، مدير عام الإدارة العامة لأمانة مركز البحوث النووية.

الوظيفة المطلوبة: مدير عام الإدارة العامة للخدمات التكنولوجية، ومدير عام الإدارة العامة لأمانة مركز البحوث النووية.

بيانات الوظيفة المطروحة أمام الراغبين

الجهة طالبة الإعلان: هيئة الطاقة الذرية.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية.

الجهه التابع لها: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تقع الوظيفة على رأس الإدارة العامة للخدمات التكنولوجية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، تختص هذه الوظيفة بوضع الخطط والنظم والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال الخدمات العلمية فى مجال الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية للمواد قبل وبعد تشعيعها، وكذلك أعمال الخدمات الفنية المتضمنة أعمال الورش الميكانيكية والكهربائية.

- يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين للوظيفة الشاغرة

- خبرة في أعمال التحاليل للعينات الكيميائية والبيولوجية والعقاقير قبل وبعد التشعيع. - خبرة في وضع الخطط والسياسات الهادفة لجعل كل من الخدمات العالمية والفنية تخدم الأبحاث.

-خبرة في الاختبار الميكانيكي والفيزيائي للمواد والمنتجات قبل وبعد التشعيع.

- خبرة في أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية في المشروعات الإنشائية ومتابعة صيانتها بعد بدء التشغيل.

- خبرة في مباشرة السلطات المالية والإدارية في حدود القوانين واللوائح.

المهارات الفنية

أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

- حسن التصرف وإيجاد حلول مناسبة لمواجهة معوقات العمل.

- خبرة في مجال العمل.

- المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

- إجادة لغه أجنبية.

- قضاء مدة بينية مقدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين لشغل وظائف شاغرة بالهيئة الذرية

- مؤهل دراسي عالٍ مناسب لنوع العمل.

المستندات المطلوبة:

- بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا من جهة العمل الأصلية بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.

- شهادة خبرة عملية معتمدة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك من أصل + 7 نسخ ورقيا.

- مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيًا وقابلة للقياس في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة من أصل + 7 نسخ ورقيا. - 7 صور شخصية حديثة

- صورة بطاقة الرقم القومي حديثة والأصل للاطلاع.

تقدم الطلبات شخصيا باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة الكائنة 3 شارع أحمد الزمر، بمدينة نصر في أيام العمل الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من الساعة الـ10 صباحا إلى الثانية ظهرا لمدة شهر من تاريخ الإعلان طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وفقا لاشتراطات شغل الوظيفة.