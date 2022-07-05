وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. تعرف على التفاصيل بالمستندات

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، عن حاجة جامعة الأزهر لشغل العديد من الوظائف الشاغرة بها، ما بين معيد ومدرس مساعد ومدرس، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل، وقانون الهيئات والكوادر الخاصة .

تفاصيل وشروط وضوابط الوظائف

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، تفاصيل وشروط وضوابط الوظائف المتوافرة في جامعة الأزهر على النحو التالي :

- بيانات الوظيفة:

1- الجهة طالبة الإعلان: جامعة الأزهر

2 - المجموعة الوظيفية:وظائف الكادرات الخاصة

3- الجهة التابع لها: جهات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء

4 - وصف الوظيفة: معيد -مدرس مساعد -مدرس، كما موضح بالملف المرفق، جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف

المهارات الأساسية:كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة بجامعة الأزهر

شروط المؤهل:كما موضح بالملف المرفق جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المستندات المطلوبة:

1- صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها المُتقدم والأصل للاطلاع.

2- صورة شهادة الإجازة العالية "الليسانس" موضحاً بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

3- صورة من شهادتى الاعدادية والثانوية الازهريتين الحاصل عليهما المتقدم والأصل للاطلاع.

4- الموقف من الدراسات العليا بكل دقة ووضوح من الجهة المُقيد بها المُتقدم.

5- التقدم بشهادة حُسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه وحصوله على المؤهل.

6- صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلى والأصل للاطلاع.

7- صورة شهادة الميلاد.

8- صورة الموقف من التجنيد.

9- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

10- عدد 6 صور شخصية حديثة.

11- صحيفة الحالة الجنائية.يراعى تسليم أصول المستندات عند التعيين

ونوه الإعلان أنه لن يلتفت الى الطلبات السابق تقديمها على موعد الاعلان أو التى ترد بالبريد أو التى ترد بعد انتهاء الموعد أوغير المستوفاة للشروط.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/07/04

نهاية الإعلان:2022/07/25

بيانات الإتصال:تقدم الطالبات شخصياً أو بتوكيل رسمى – بأسم أ.د/ عميد الكلية وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.