«شعراوي»: عقد 126 دورة لـ5509 متدربين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنّ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة نفّذ 126 دورة تدريبية، خلال العام التدريبي 2021 / 2022، لـ5509 متدربين من كل المحافظات، وبإجمالي 788 يوما تدريبيا، خلال 159 أسبوعا تدريبيا.

وأضاف أنّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية، من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، إضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات أمامهم تدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات، وإدارة الموارد البشرية في المحافظات.

وكشف اللواء محمود شعراوي عن الإعداد والتجهيز حاليا لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الجديدة 2022/2023 بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ، واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG إنترناشيونال.

14 دورة تدريبية موجهة للعاملين والقيادات

وأكد شعراوي، أنّ الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء، موضحا أن الخطة التدريبية اشتملت على 40 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة منها 14 دورة تدريبية موجهة للعاملين والقيادات في برنامج حياة كريمة خلال شهر يونيو 2022.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 6 دورات تخصصية لصقل مهاراتهم في منهجيات الإدارة والقيادة الفعالة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة، واستشراف المستقبل للاستفادة بهم كمدربين لدورات «أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، وإعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة»، سواء التي سيتم تنفيذها في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

17 دورة وورشة عمل لبرنامج «حياة كريمة»

وأوضح اللواء شعراوى أنه تم من خلال الخطة تنفيذ ورشة عمل لوحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما نفذ مركز سقارة للتدريب ورشة عمل لخريجي آخر 3 سنوات من دورات إعداد المدربين لتنقيح 40 حقيبة مشروع تخرج لإدراج المتميز منها في خطة المركز للعام 2022/2023، مع تنفيذ 17 دورة وورشة عمل لبرنامج "حياة كريمة" لعدد 540 متدربا، إضافة إلى دورات التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، وتنمية مهارات القيادات، وإعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، والتأهيل للتقدم لمسابقات الترقي لوظائف القيادات لدرجه مدير عام ورئيس إدارة مركزية، وإعداد مدير تدريب محترف، وتحسين خدمات المراكز التكنولوجية، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أولت إهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2021/2022، خاصة ما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

كما اهتمت الوزارة بالمراكز التكنولوجية والإعلام وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي، والإدارات الهندسية، ووحدات التحول الرقمي، ووحدات الحماية المجتمعيه المستحدثة من الوزارة في المحافظات مثل وحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل والسياسات السكانية وحقوق الإنسان والقيادات التنفيذية النسائية المتميزة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ونوّه بالتركيز على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات.

وتابع اللواء شعراوى أن الخطة التدريبية قامت بزيادة مساحة التدريب التفاعلي، وتنفيذ دورات متقدمه لخريجي دورات اعداد قادة المستقبل في 8 مجالات هى نظم المعلومات الجغرافية وادارة المشروعات وتصميم الشبكات وتحليل البيانات وبناء القدرات الشخصية والقياديه وادارة الأزمات وحماية الطفل وحماية حقوق الإنسان، كما تم تطوير قاعات التدريب وادوات العرض والتدريب التفاعلي الذكي، والتطوير الشامل لمعامل الحاسب الآلى ومعمل اللغات، ونفذ مركز سقارة مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات في مجال الإدراك والوعي بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط واستراتيجيات وتوجهات (مصر ...أين وإلى أين ؟)، مؤكدا مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الدورات التدريبية للحد من فيروس كورونا للحفاظ على المتدريبن والمدربين.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم اضافة العديد من الدورات للخطة التدريبية للتوافق مع المستجدات الحادثه على القوانين المتعلقه بالعمل في المحليات، من ابرزها قوانين الإعلانات والمحال العامة وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والخطة الاستراتيجية للسكان، كما تم تنظيم ورش عمل متخصصة لمديري مكاتب مشروعك بالمحافظات، ومنسقى ومديرى التخطيط ورؤساء المراكز والمدن للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" ورؤساء وحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية مطالبا السادة المحافظين خلال الخطة التدريبية الجديدة بضرورة أن تشمل الترشيحات خلال جميع العاملين في دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية ممن تنطبق عليهم الشروط التى يتم إرسالها لكافة المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوى أن الخطة التدريبية استهدفت عدد من الإدارات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة وغيرها من الادارات والوحدات التنظيميه بالمحافظات.

ووجه الوزير المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي تم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.