«شعراوى»: تفعيل خدمة الإبلاغ عن المركبات المتروكة فى الشوارع

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة الاتصالات وإدارات المرور بالمحافظات لتفعيل خدمة الخط الساخن (136)، لتضمينه خدمة الإبلاغ عن المركبات المتهالكة والمتروكة فى الأحياء والمدن لاستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى خطورتها من النواحى الأمنية.

وأوضح «شعراوى»، فى بيان اليوم، أنه يجرى حالياً تنفيذ إجراءات التعاقد بين المحافظات والشركة المصرية للاتصالات على عدة خطوط لتنفيذ منظومة الكول سنتر (call center) للإبلاغ عن المركبات المتروكة فى الشوارع، مشيراً إلى أن السيارات المتروكة والمتهالكة تحتل مساحات كبيرة من حرم الطرق والشوارع، وتشوه المنظر الجمالى، كما تضر أيضاً بالبيئة من خلال تجمع الأتربة والمخلفات عليها، لتتحول إلى بؤر تجمعات للقمامة تستدعى سرعة رفعها حفاظاً على صحة المواطنين.

وشدد الوزير على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف استمرار حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع بالتعاون والتنسيق مع الإدارات العامة للمرور بالمحافظات، وتسليمها لهم حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.