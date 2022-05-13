«شعراوى»: استكمال الاختبارات لمسابقة قيادات المحليات غداً

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدّمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية، بداية من بعد غد وحتى الثلاثاء المقبل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للعمل ضمن منظومة القيادات، التى تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحى، موضحاً أن الاختبارات تتضمّن اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها.

وقال «شعراوى»، فى بيان اليوم، إن اختبارات المتقدّمين للمسابقة، البالغ عددهم 980 متقدماً، بدأت بإجراء مقابلات شخصية لهم عن طريق اللجنة العليا للقيادات، موضحاً أنه تقدم على موقع الوزارة 1906 متقدّمين، وجرت مراجعة وفحص ملفاتهم جميعاً، واستبعد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وانتهت المقابلات الشخصية لهم نهاية شهر مارس الماضى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيجرى اختبار 254 متقدّماً خلال هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه جرى اختبار 626 من المتقدّمين قبل بداية شهر رمضان، وجرى تأجيل اختبار باقى المتقدمين إلى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتقدّمين. وأشار «شعراوى» إلى أن عملية تقييم المتقدّمين للمسابقة واختيار المتميز منهم كقيادات محلية، تخضع لضوابط رئيسية متعدّدة تجرى بكل شفافية ومعايير واضحة، منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية للمتقدمين، والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير، والسمات الشخصية، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال اختيار عناصر قادرة على العطاء، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تأتى أيضاً فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء.