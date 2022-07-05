15 قتيلًا وجريحًا جرّاء انفجار مخزن سلاح فى اليمن.. «فيديو- صور»

أعلنت وسائل إعلام يمنية، قبل قليل، أن نحو 15 قتيلا وجريحا على الأقل سقطوا في حصيلة أولية، جراء انفجار مخزن سلاح جنوب اليمن.

15 قتيلا وجريحا في انفجار مخزن سلاح باليمن

وقال مصدر مطلع، إنّ الانفجار وقع في مدينة لودر إلى الجهة الشمالية الشرقية من محافظة أبين الواقعة جنوب اليمن، واصفًا الانفجار بأنه عنيف ضرب مخزنًا للأسلحة يتبع أحد تجار الأسلحة في السوق المركزية بمدينة لودر ما تسبب في اندلاع حريق وانهيار جزئي للمبنى المستخدم في تخزين الأسلحة.

انتشال جثامين ضحايا انفجاز مخزن أسلحة فى اليمن

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الإجتماعى، مشهد لدراجة نارية تحترق فيما يحاول يمنيون الفرار من بين ركام وأعمدة دخان في المكان، حيث عدد من الضحايا مصرعهم، وتدخل مواطنون لانتشال الجثامين والجرحى ونقلهم إلى المستشفى الريفي القريب من المنطقة.

وتعد مدينة لودر الواقعة شمالي شرق أبين على حدود محافظة البيضاء شمالي اليمن، أحد معاقل بيع الأسلحة جنوبي اليمن وينشط فيها بقوة تنظيم القاعدة الإرهابي.