الاتحاد الأوروبي: انفجار خزان صافر يهدد بكارثة بيئية في اليمن والبحر الأحمر

قال الاتحاد الأوروبي إن خزان صافر باليمن معرض لخطر التسرب أو الانفجار، ما يهدد بكارثة، وفقا لما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن انفجار خزان صافر باليمن يتسبب في كارثة بيئية في اليمن والبحر الأحمر، منوها بأن خزان صافر يهدد حركة التجارة البحرية العالمية عبر باب المندب.

الاتحاد الأوروبي: تقديم 3 ملايين يورو لمواجهة تهديدات خزان صافر

وأعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم 3 ملايين يورو لمواجهة تهديدات خزان صافر الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

تفريغ ناقلة صافر

وكشفت الأمم المتحدة عن خطة تشغيلية تتوقع بدء تفريغ الناقلة من حمولتها النفطية ونقلها إلى ناقلة بديلة في منتصف يوليو المقبل، وسط تحذيرات أمريكية من الخطر الكارثي الذي تمثله ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن.