دعاء اللبس الجديد.. يكفر الذنوب وسنة عن النبي الكريم

دعاء اللبس الجديد من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما ذكرته دار الإفتاء في أكثر من تدوينة ومنشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منها تغريدة من الأذكار للإمام النووي قالت فيها: «يستحب أن يبتدئ المسلم في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل ويخلع الأيسر، ثم الأيمن».

دعاء اللبس الجديد

كما نشرت دار الإفتاء دعاء اللبس الجديد، إذ أوضحت أنَّه يكفر الذنوب، واستشهدت بحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: «الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

دعاء لبس الثوب الجديد

وبالإضافة إلى ما ذكرته دار الإفتاء فقد وردت عدة أدعية مأثورة بخصوص دعاء اللبس الجديد ويرجى استجابة الدعاء فيها، إذ ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه قال: كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه بًاسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول: «اللَّهمَّ لك الحمدُ أنت كسوْتنِيهِ أسألُك من خيرِه وخيرِ ما صُنِعَ له، وأعوذُ بك من شرِّهِ وشرِّ ما صُنِعَ له»، وقال أبو نضرةَ فكان أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا لبس أحدُهم ثوبًا جديدًا قيل له: «تُبْلِي ويُخلفُ اللهُ تعالى».

وتضمن شرح الحديث الذي ذكر دعاء اللبس الجديد : «اللَّهمَّ لك الحمدُ أنت كَسَوتَنيه، أي: أنت الَّذي رزَقتَني به مِن غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ، أسأَلُك مِن خيرِه وخيرِ ما صُنِع له، أي: أعِنِّي على أن أستَعمِلَه في طاعتِك وعِبادَتِك، ويَكونَ عونًا لي فيهِما، وأَعوذُ بك مِن شرِّه وشرِّ ما صُنِعَ له، أي: أن أَعصِيَ به أو يَكونَ عونًا لي في مَعصيَتِك».

وقال أبو نَضْرَةَ، وهو المُنذِرُ بنُ مالكٍ أحدُ التَّابِعين: «فكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا لَبِسَ أحَدُهم ثوبًا جديدًا، قيلَ له، أي دُعِي له بقَولِه تُبلِي، أي: تُعمَّرُ فيه حتَّى يَبْلى الثَّوبُ ويَهْلِكَ، ويُخْلِفُ اللهُ تَعالى، أي: ويُخلِفُ اللهُ علَيك بعدَ إعمارِك فيه بثوبٍ آخَرَ جديدٍ، والله تعالى أعلم».