تنظيم أول معسكر رياضي ترفيهي لذوي الهمم في الغردقة

بدأت وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات البرنامج المخصص للمعسكر الرياضى الترفيهي الأول لذوي الهمم والقدرات الخاصة، بمشاركة 150 من النشء والشباب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم، تحت شعار «البطل وماما».

فعاليات المعسكر مستمرة من 3 الى 8 يوليو

وتحتضن المدينة الشبابية بالغردقة، فعاليات المعسكر في الفترة من 3 حتى 8 يوليو الجاري، ضمن مجموعة من المعسكرات يجري تنظيمها من خلال مكتب شباب ذوي الهمم بالوزارة، ويجري طرح الرابط الإلكتروني للمشاركة بها عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة.

ونفذت اللجنة المنظمة برنامج المعسكر، واستقبلوا في اليوم الأول المشاركين بالمدينة الشبابية بالغردقة، وجرى عقد الاجتماع مع المشرفين؛ لتوضيح كافة التعليمات والتفاصيل، وفي صباح اليوم التالي تم تنظيم مجموعة المسابقات الرياضية، ورحلة الغواصة لجميع المشاركين لمشاهدة الشعاب المرجانية، وجمال الطبيعة الخلابة بالبحر الأحمر.

برامج لذوي القدرات والهمم

وعبّر أولياء أمور ذوي الهمم عن سعادة وفرحة أبنائهم بالمشاركة في معسكرات ورحلات وزارة الشباب والرياضة، وتنوع فعاليات برنامج المعسكر، موجهين الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة على ما تقدمه من مشروعات، وأنشطة، وبرامج لأبناء مصر من ذوي القدرات والهمم.

ومن المقرر أن يجري تنظيم رحلة بحرية اليوم للمشاركين، يعقبها مجموعة من ورش العمل التدريبية لتنمية المهارات، بجانب إقامة مسابقات متنوعة وفقرات فنية واستعراضية على مدار فترة تنفيذ المعسكر.

وكان المشاركون في أولى المعسكرات الرياضية الترفيهية لذوي الهمم التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، توجهوا إلى المدينة الشبابية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ لتنفيذ فعاليات المعسكر الذي يأتي تحت عنوان «البطل وماما».

ويشارك في أول المعسكرات 150 من ذوي القدرات والهمم وعدد من أولياء الأمور، ويجري تنفيذه في الفترة من 3 حتى 8 يوليو الجاري، ويتضمن ورش عمل تدريبية، وبرامج شبابية، وأنشطة رياضية، وترفيهية، وزيارات سياحية متنوعة، ومجموعة من المسابقات.