أسعار وموعد الفوج الثالث لرحلة دهب من الشباب والرياضة

كشف القائمون على مبادرة Explore your Egypt التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل الفوج الثالث لرحلة دهب، والتي بدأ الحجز لها اليوم، إذ إنّ من المقرر أن تنطلق الرحلة في الأول من يوليو المقبل، إذ تتضمن 5 أيام و4 ليالٍ.

وبحسب الشباب والرياضة فإن تكلفة الفوج الثالث لرحلة ذهب من 8 سنوات إلى 15 سنة قيمتها 1000 جنيه، ومن 16 سنة إلى 40 سنة 1500 جنيه، إذ إنّ الشعر يشمل «فطار - غداء - عشاء» أوبن بوفيه - الانتقالات ذهابا وإيابا - الانتقالات الداخلية.

وأشارت إلى أنّ الحجز في الفوج الثالث يتم من خلال مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين - الدور 13- المكتب الفني للطلائع أو من خلال المحفظة الذكية أو فوري أو ماكينات آل ATM، مشيرىالوزارة إلى أن هناك رحلة اضافية مجانية لزيارة معالم القاهرة الكبرى يوم الجمعة والتي سيتم تحديدها بعد العودة من رحلة دهب.

برنامج رحلة دهب

ويمكن للمشاركين في رحلة دهب زيارة الممشى السياحي، زيارة جبل الطويلات، منطقة الثري بولز، عمل snorkeling، ركوب الخيل والجمال والبلو لاجون، رحلة باليخت وسط البحر، زيارة محمية نبق، زيارة البلوهول لمشاهدة الأسماك والشعب المرجانية أو زيارة محمية أبو جالون وزيارة دير سانت كاترين.

أسعار الأنشطة الاضافية

- سعر زيارة سهرة جبل الطويلات، سهرة اللجونا تناول «عشاء وشاي»، سفاري البيتش باجي، وزيارة منطقة البلو هول 350 جنيها للفرد.

- سعر زيارة زيارة محمية نبق بقيمة 220 جنيها للفرد.

- سعر زيارة رحلة اليخت 250 جنيها للفرد.

- سعر زيارة محمية ابوجالوم 120 جنيها للفرد.

- سعر زيارة زيارة وادي الوشواشي 220 جنيها للفرد.

- سعر زيارة الغطس في البلوهول نصف ساعة بـ 500 جنيه للفرد.

- سعر أدوات snorkeling بـ60 جنيهًا.

- سعر ركوب الجمل بـ 20 جنيهًا.