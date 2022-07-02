«السياحة والمصايف» بالإسكندرية: شاطئ ذوي الهمم حقق نجاحا غير عادي

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن افتتاح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية بمنطقة المندرة، كانت مجرد فكرة جرى العمل عليها ثم تطبيقها مع بداية فصل الصيف الماضي، «نفذنا أول شاطئ لأصحاب الهمم وبدأناه بأصحاب الإعاقات الحركية العام الماضي، والشاطئ حقق نجاحا غير عادي».

رشاد: ذوو الهمم كانوا مبسوطين جدا

وأضاف «رشاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المحافظة استقبلت الكثير من الطلبات من الجمعيات الخيرية، والأهالي يطالبون بإنشاء شواطئ خاصة لذوي الهمم، «لما كانوا بييجوا بالعجل بتاعهم كنا بنوفر ليهم عجل تاني علشان ينزلوا المياه بيه، وكانوا مبسوطين جدا».

رشاد: استخدمنا خطوطا عائمة لصنع ممرات لأصحاب الإعاقات البصرية

وتابع: «استهدفنا صيف هذا العام فئة أخرى من أصحاب الإعاقات البصرية كضعاف البصر والمكفوفين في نفس الشاطئ، والشاطئ بيستهدف كل أنواع الإعاقات، وفكرة الشاطئ بسيطة، وتعتمد على استخدام الخطوط العائمة لصنع ممرات لتحرك أصحاب الإعاقات البصرية».

وأوضح أن ذوي الهمم باتوا حاليا يستطيعون نزول البحر بدون الحاجة إلى والديهم وبأريحية وسعادة، حيث حققت التجربة نجاحا بنسبة كبيرة، «الخطوط العائمة هي عبارة عن فتحات للدخول، وأخرى للخروج، بينهما منطقة مفتوحة، يتواجد فيها مراقبون يتابعون ذوي الهمم أثناء حركتهم في البحر».

وتابع: «الولاد بيمسكوا بإيدهم الحبال العايمة، وهي معمولة في منطقة بأعماق مش منخفضة جدا، والولد بيمشي بأريحية وبطبيعته وبيتحرك، والمراقبين عينهم على الولاد».