السيسي يستقبل وزير الصناعة الإماراتي: نتطلع لدعم يحقق مصالح البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

التعاون المصري الإماراتي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرحبا بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في المجالات كافة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

مناخ استثماري وتجاري جاذب في مصر

من جانبه، نقل الدكتور سلطان الجابر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر، في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل، مؤكدا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.