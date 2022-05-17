أول تصريحات محمد بن زايد رئيس الإمارات: «الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق»

قال رئيس دولة الإمارات العربية الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، إن «الأمانة ثقيلة»، داعيا بالرحمة لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونشر محمد بن زايد تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، «رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد».

رحم الله أخي خليفة .. الأمانة ثقيلة .. نسأل الله التوفيق والعون والسداد. pic.twitter.com/Jakdkqdrz8 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 17, 2022

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، السبت الماضي، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة الماضية، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.