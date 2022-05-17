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أول تصريحات محمد بن زايد رئيس الإمارات: «الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق»

محمد بن زايد تولى رئاسة الإمارات السبت الماضي

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سحر المكاوى
06:42 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

قال رئيس دولة الإمارات العربية الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، إن «الأمانة ثقيلة»، داعيا بالرحمة لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونشر محمد بن زايد تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، «رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد».

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، السبت الماضي، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة الماضية، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

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بقلم سحر المكاوى