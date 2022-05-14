عبدالمنعم سعيد عن العلاقات المصرية الإماراتية: «تحالف استراتيجي كبير»

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ العلاقة بين مصر والإمارات وزيارة الرئيس السيسي لتقديم واجب العزاء اليوم في مقدمة الزعماء العرب، يأتي انعكاسا لمستويات كثيرة من التعاون بين البلدين، لكن أهمها أن العلاقة تعكس تحالفا استراتيجيا كبيرا.

وأضاف سعيد، في مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة ON، أن مصر دائماً تنظر إلى الخليج على أنه جزء من أمنها القومي، ويرى الخليج مصر جزءا من مخزون إستراتيجي كبير له وللأمة العربية، وبالتالي هذه هي المظلة الكبيرة التي تجمع مصر والخليج.

وتابع «أما المستويات الأخرى، فإن الامارات قطعت طريقاً شاقاً لتصنع مجدها وقوتها خاصة أن مسألة تشكيل قوة اتحادية في دولة عربية تعتبر مسألة صعبة وليست سهلة، حيث إن اتحاد الإمارات السبع يشكل أول دولة فيدرالية عربية متماسكة، وبدا ذلك في مشهد الجنازة».

الإمارات دولة راسخة وقوية

وأكمل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي «ما نعرفه في التجارب الأخرى بخلاف الإمارات عبارة عن طوائف وقبائل ولم تنجح في كثير من التجارب، وأحدثت نوعا من الانقسام مثل تجربة السودان أو نوعا من العنف في بلاد أخرى، وبالتالي فكرة الدولة الوطنية موجودة في الإمارات وهي دولة راسخة وأصيلة».

تعامل مصر والإمارات مع الربيع العربي

أما عن المستوى الثالث من العلاقات بين البلدين، قال: «مصر والإمارات والسعودية ودول أخرى سارتجميعاً في مسيرة إصلاحية كبيرة كمواجهة لما حدث بداية العقد الماضي فيما سمي الربيع العربي، ومحاولة الإخوان القفز على السلطة في بلدان عدة، ومحاولة بعض التيارات اليسارية خلق مناخ يساري يتخطى في جوهره فكرة الظروف الموضوعية القائمة حاليا في العالم لدى دولنا».