موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء واحدا من كلمات البحث التي كثر الاستفسار بشأنه عبر المحرك العالمي «جوجل» وذلك خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ يحرص قطاع عريض على معرفة مواقيت الصلاة قبل فترة كبيرة لتنظيم الوقت والمواعيد.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، مواقيت الصلاة ومن بينها موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 يوليو وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:

موعد أذان المغرب اليوم

بحسب هيئة المساحة يؤذن لصلاة المغرب في القاهرة في تمام الساعة 06:59 مساءً، وفي سوهاج موعد أذان المغرب عند الساعة 6:49 مساءً، وفي الأقصر عند الساعة 6:45 مساءً، وفي الإسماعيلية موعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً.

كما يؤذن للمغرب اليوم في الشرقية عند الساعة 07:00 مساءً، وفي أسيوط موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً، وفي المنصورة عند الساعة 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة الأخرى

- في محافظة القاهرة، يؤذن موعد أذان الفجر عند الساعة 3:13 صباحًا، وأذان الظهر عند الساعة 11:58 صباحًا، وأذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً، وأذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

- في محافظة سوهاج، يؤذن الفجر عند الساعة 3:24 صباحًا، وأذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا، وأذان العصر عند الساعة 3:23 مساء، وأذان العشاء عند الساعة 8:17 مساءً.

- في محافظة الأقصر، موعد أذان الفجر عند الساعة 03:27 صباحًا، وأذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا، وأذان العصر عند الساعة 3:18 مساءً، وأذان العشاء عند الساعة 8:11 مساءً.

- في محافظة الإسماعيلية، يؤذن الفجر عند الساعة 03:07 صباحًا، وأذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا، وأذان العصر عند الساعة 3:33 مساءً، وأذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

- في محافظة الشرقية، يكون أذان الفجر عند الساعة 3:09 صباحًا، وأذان الظهر الساعة 11:58 صباحًا، وأذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، وأذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

- في محافظة أسيوط، يكون أذان الفجر عند الساعة 3:26 صباحًا، وأذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا، وأذان العصر عند الساعة 3:28 مساءً، وأذان العشاء عند الساعة 8:22 مساءً.