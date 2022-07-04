مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4-7-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في مصر، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث على «جوجل» بالتزامن مع اقتراب موسم الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة، ورغبة الكثيرين في الصيام.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، مواقيت الصلاة وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

يؤذن لموعد أذان الفجر عند الساعة 3:13 صباحًا، وموعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 07:00 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة يؤذن الفجر عند الساعة 3:14 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 7:00 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

والأقصر موعد أذان الفجر عند الساعة 03:25 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 11:54 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:18 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 6:45 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

أما في مدينة الإسماعيلية، فيؤذن الفجر عند الساعة 03:07 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:32 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية موعد أذان الفجر عند الساعة 3:08 صباحًا، موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 07:00 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

وأخيرا في محافظة أسيوط، موعد أذان الفجر عند الساعة 3:25 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:28 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:22 مساءً.