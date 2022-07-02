رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2-7-2022 في محافظات مصر

كتب:

انتصار الغيطاني
03:27 ص | السبت 02 يوليو 2022
مواقيت الصلاة اليوم- صورة تعبيرية

مواقيت الصلاة اليوم- صورة تعبيرية

تشهد مواقيت الصلاة اهتمامًا من جانب قطاع واسع من المسلمين الحريصين على أداء فروض الإسلام في مواقيتها، وذلك وفقًا للمدينة أو المحافظة التي يتواجدون بها.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:46 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:07 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:23 مساءً.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-6-2022 في محافظات مصر

بريد الوطن .. صحّح مواقيت الصلاة يا فضيلة المفتى

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-6-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1-7-2022 في محافظات مصر
بقلم انتصار الغيطاني