مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3-7-2022 في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن تفاصيل مواقيت الصلاة لأداءها في مواعيدها المحددة، إذ تشهد مواعيد الفروض الخمسة اهتمامًا من جانب قطاع واسع من المسلمين الحريصين على أداء فروض الإسلام في مواقيتها، وذلك وفقًا للمدينة أو المحافظة التي يتواجدون بها.

واليوم الأحد 3 يوليو، ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

يؤذن لموعد أذان الفجر عند الساعة 3:13 صباحًا، وموعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 07:00 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة يؤذن الفجر عند الساعة 3:13 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 7:00 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

والأقصر موعد أذان الفجر عند الساعة 03:24 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 11:54 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:18 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 6:45 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

أما في مدينة الإسماعيلية، فيؤذن الفجر عند الساعة 03:06 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:32 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية موعد أذان الفجر عند الساعة 3:08 صباحًا، موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 07:00 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

وأخيرا في محافظة أسيوط، موعد أذان الفجر عند الساعة 3:25 صباحًا، موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:28 مساءً، موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:22 مساءً.