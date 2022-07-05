كيف تصلى صلاة العيد في المسجد والمنزل؟.. دار الإفتاء توضح

يبحث العديد من المسلمين عن كيف تصلى صلاة العيد تزامنا مع اقتراب بداية عيد الأضحى المبارك، لذت نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حكم صلاة العيد وكيفية أدائها والسنن التي حثنا عليها النبي صلى الله علية وسلم.

كيف تصلى صلاة العيد؟

وجاء رد دار الإفتاء على سؤال كيف تصلى صلاة العيد، بأن صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وجد مانع من اجتماع الناس مثل انتشار الوباء القاتل والذي يتعذر معه إقامة الجماعات، فإنه يجوز أن يصلي المسلم العيد في البيت منفردا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.

وأضافت «الإفتاء» في ردها على كيف تصلى صلاة العيد، بأنها تكون ركعتان تجزئ إقامتهما كغيرها كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها من الصلوات، إذ ينوي بها المسلم صلاة العيد.

وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية خمساً سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيرات قبل القراءة، لما رُوي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ».

خطبة صلاة العيد

كما قالت دار الإفتاء إن صلاة العيد يجوز أن تصلى في البيت بنفس صفة صلاة العيد المعتادة؛ فيصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويسلم، ولا تسن في هذه الحالة الخطبة بعد أداء الصلاة.

وفيما يخص خطبة العيد، أوضحت أنها تكون بعد صلاة العيد وهي سنة والاستماع إليها أيضاً سنة، ويسن للإمام أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين يجلس بينهما يعلِّم الناس فيهما أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر وأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق في عيد الأضحى لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ لما أخرجه الإمام الشافعي.

وتابعت دار الإفتاء أنه يمكن للإمام أن يفعل ما استقر عليه العمل بين المسلمين ويخطب خطبتين بينهما استراحة، أو أن يأتي بخطبة واحدة لا استراحة فيها عملًا بما رواه بعض الفقهاء كالإمام النووي، وفعل الخطبة على كلتا الحالتين جائز شرعًا، وقد أصاب السنة لأن الخطبة بعد صلاة العيدين سنة مؤكدة.