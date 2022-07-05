موعد صلاة العيد 2022 في الجزائر.. يسمح باصطحاب الأطفال للمساجد

تزايدت عمليات البحث عبر المحركات العالمية، عن موعد صلاة العيد 2022 في الجزائر، عقب إعلان المملكة العربية السعودية، رؤية هلال شهر ذو الحجة يوم الأربعاء الماضي، إذ بدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم العربي بالبحث عن مواعيد صلاة عيد الأضحي المبارك.

موعد صلاة العيد 2022 في الجزائر

ويتزامن عيد الأضحى المبارك في دول العالم الإسلامي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بالتقويم الهجري، كما سيكون موعد صلاة العيد 2022 في الجزائر، في تمام الساعة 6:15 من صباح يوم السبت 9 يوليو المقبل بتوقيت باتنة بالجزائر.

وتُعد صلاة عيد الأضحى المبارك، من أهم الشعائر الدينية التي يحرص الجزائريون على تأديتها، ويتولى الشباب الجزائري البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في الجزائر، ليقوموا بعد ذلك بتجميع الأقارب والجيران للتوجه إلى الساحات المفتوحة وتأدية صلاة العيد سوياً.

طقوس عيد الأضحى في الجزائر

ولعيد الأضحى المبارك في الجزائر، طقوس وتقاليد خاصة يحرص الشعب الجزائري على تأديتها بعضها له طابع ديني وهو الحرص على ذبح الأضحية في أول ليلة من عيد الأضحى، كما تفضل أغلب العائلات التنزه والتواجد خارج المنزل، والتخطيط للرحلات قبل دخول العيد، ويلجأ البعض إلى التوجه للغابات مثل غابة « بوشاوي» التي تقع غرب العاصمة الجزائر.

وتمتلئ البيوت الجزائرية بأشهى الأكلات التراثية، في عيد الأضحى المبارك مثل طبق «الكسكس والبولفاف والكومونية وصحن الببكوكة» الجزائري، ويبدأ صباح عيد الأضحى باصطحاب الأطفال والأقارب لأداء الصلاة ثم العودة إلى المنازل وتناول الطعام وتهنئة الاقارب والجيران بالعيد المبارك.