«البلاديوم» يقترب من أدنى سعر له خلال 30 يومًا

سجّلت العقود الآجلة للبلاديوم نحو 1930 دولارًا للطن، وهي أسعار ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها في شهر واحد عند 1920 دولارًا.

ويزن التجار احتمالات الطلب الضعيفة مع مخاوف من شح الإمدادات، كما عززت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وسط التضييق النقدي القوي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على الركود الذي يلوح في الأفق وبالتالي تدمير الطلب.

مخاوف الإغلاق في الصين

بالإضافة إلى ذلك، أثارت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المقاطعات الشرقية من الصين، أكبر مستهلك للمعادن، مخاوف من الإغلاق الذي يؤثر على النمو.

ولا تزال المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من روسيا مستمرة مع احتدام الحرب في أوكرانيا ويستمر الغرب في فرض قيود تجارية على روسيا.

في الآونة الأخيرة، فرضت بريطانيا عقوبات على الملياردير الروسي فلاديمير بوتين، الذي يمتلك 36٪ من شركة «نورنيكل Nornickel»، أكبر منتج للبلاديوم في العالم، بعد شهرين من فقط من إعلان سوق لندن للبلاديوم وبورصة شيكاغو للمعادن بإيقاف الشركات الروسية الرئيسية عن تسليم البلاديوم إلى مراكز التجارة.

روسيا خامس أكبر منتج للذهب

وتمتلك روسيا العديد من الخامات والمعادن إذ تعد خامس أكبر منتج للذهب، وأكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي وثان أكبر منتج عالمي، علاوة على كونها ثان أكبر منتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية.

ومن شأن ارتفاع أسعار البلاديوم أو انخفاضها، الانعكاس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج السيارات، حيث يعد المعدن ضروريا في هيكل السيارة.

تاريخياً، وصل البلاديوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 في مارس الماضي، وتتوقع مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول البلاديوم عند 1882.28 دولار بحلول الربع الجاري، كما تتوقع المؤسسة أن يتم التداول عند 1665.84 في غضون 12 شهرًا.