التخطيط: نسعي لتمكين الشباب من رسم ملامح مستقبل تنمية مصر

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، احتفالية ختام فعاليات مبادرة «شباب من أجل التنمية»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، سلفان ميرلن، نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد علاء، المشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية، ومدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، الدكتورة داليا خليل، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وطارق عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للموارد البشرية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها إلى أنّ مبادرة شباب التنمية، واللقاء اليوم جاء معبرًا عن توجه الدولة المصرية في اتباع النهج التشاركي في خطط التنمية منذ إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016، وهي النسخة الوطنية للأهداف الأممية، موضحة أنّ إطلاق الرؤية تم بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات، والشباب والمرأة التيً تمثل عنصرًا فاعل في تلك الرؤية وفي كل خطط التنمية.

وأكدت السعيد، حرص الدولة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمسؤولة عن وضع الخطة والرؤية طويلة المدى، وكذلك الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية للدولة المصرية، بأهمية ووجود علاقة وثيقة بين المؤسسات الاكاديمية والمؤسسات التنفيذية، والذي يمثل توجهًا مهمًا، إذ إنّ المؤسسة التنفيذية والمسؤولين التنفيذيين في نطاق عملهم اليوم، استعانوا بالخبرات الأكاديمية في كل الخطط والرؤى المستدامة.

وأشارت إلى تقرير التنمية البشرية، الذي رصد العام الماضي 10 سنوات من إنجازات الدولة المصرية، مؤكدة أنّه كان من المهم مشاركة الجامعات باعتبارها مصنع العقول في كل الدول، وأنّ مصر تنعم بأن 60% من سكانها من الشباب، يمثلون الثروة القومية التي يتم الاعتماد عليها لصناعة المستقبل، ورسم خطط التنمية، كما أنّ مشاركة الشباب المصري كانت أمرًا أساسيًا فيما تم من إنجاز على المستوى التنموي في العشرة سنوات الماضية.

تمكين المرأة

وأضافت السعيد، أنّه كان ضروري مشاركة الشباب الذين سيقع على كاهلهم تحقيق رؤية مصر 2030، لمتابعة ما تم من إنجازات وتحديات وتحسينها في المستقبل، مؤكدة أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لديها مجموعة كبيرة من المبادرات، وأهمها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يشارك فيه الشباب، ويقوم على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة لتتواءم مع الإمكانات والموارد للدولة، والثاني يرتبط بالارتقاء بخصائص السكان، كما أنّ المشروع يقوم على مجموعة كبيرة من المحاور تتضمن محور تمكين المرأة.

وتطرقت السعيد إلى نشاطات الوزارة التي تستهدف الشباب المصري، مشيرة إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة لتعريف الشباب المصري بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مبادرة سفراء المناخ التي يتم العمل بها مع الجامعات المصرية، وكذلك مبادرة العقول الخضراء، في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف cop27، مؤكدة الحرص على سماع أفكار الشباب وإبداعاتهم بما يفتح الآفاق لأفكار ومبادرات وابتكارات جديدة ومختلفة، إضافة إلى مبادرات قيادات المستقبل والتي تتم مع مجموعة من الجامعات المصرية وكذلك الجامعات في الخارج.

ولفتت إلى المبادرة الخاصة بالمرأة القيادية والمرأة في موقع اتخاذ القرار، والتي تمثل إحدى المبادرات المهمة التي يتم العمل عليها مع الشباب من الجنسين، لتخريج العديد من الفتيات القادرات على الوجود في مواقع اتخاذ القرار، إضافة إلى المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.

رواد 2030

وأشارت إلى مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يعمل مع الجامعات المصرية في التدريب على ريادة الأعمال وإقامة حاضنات الأعمال داخل الجامعات، لمساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ من خلال تلك الحاضنات.

وأوضحت السعيد، أنّ كل تلك الأنشطة تؤكد أنّ دور الحكومة لا يقتصر على العمل الجامعي وعمل الشباب في الجامعات، والأساتذة والمفكرين والخبراء داخل الجامعات المصرية، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والصلة الوثيقة معهم للتطوير من المشروعات والأفكار والخطط.

ووزّعت وزيرة التخطيط والتنمية، شهادات التكريم على الفرق الفائزة بالمسابقة التي أطلقتها المبادرة، وحرصت على تشجيع الشباب الفائز بالجوائز وحثتهم على ضرورة التواصل والتفاعل مع كل مبادرات الوزارة.