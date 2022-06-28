وزير التعليم العالي اليمني لـ«عبدالغفار»: مصر القبلة المفضلة لطلابنا الأوائل

عقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع خالد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمى اليمني، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مصر ترحب دائما بدعم الأشقاء

فى بداية اللقاء، أكد عبدالغفار متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليمن وتمتد لسنوات طويلة، مشيرًا إلى ترحيب مصر الدائم بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء اليمنيين في كافة المجالات.

وأشار الوزير إلى خصوصية علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي، مشيدًا بتميز الطلاب اليمنين الدارسين بالجامعات المصرية وجديتهم في الدراسة، مؤكدًا سعادته بما يمثله هؤلاء الطلاب من سفراء للقوة الناعمة المصرية في بلادهم.

ومن جانبه، قدم الوصابي الشكر للوزير على تعاونه المُستمر والمتواصل في دعم العلاقات العلمية والبحثية المُشتركة، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده بما قدمته مصر من دعم تاريخي لليمن في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والبحثية، التي كان لها أكبر الأثر في تخريج العديد من الكوادر البشرية اليمنية التي يشغل الكثير منها المناصب القيادية.

وأعرب الوصابي عن تقديره وإعجابه بحجم الإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية، وما شهدته المؤسسات التعليمية المصرية من تقدم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى دعم المؤسسات التعليمية اليمنية، مؤكدًا أن مصر دائما هي القبلة المفضلة للتعليم للطلاب الأوائل والمتفوقين اليمنيين.

تعزيز التعاون بين البلدين

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المشتركة، وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب اليمنيين في مصر.

وحضر الاجتماع، هاجر سيف النصر القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومن الجانب اليمني محمد العبادي المستشار الثقافي اليمني بالقاهرة.