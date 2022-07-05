وزير التعليم العالي يشيد بتطوير «طوارئ قصر العيني»: عمل كبير في وقت قياسي

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر السنوى لكلية طب قصر العيني، بعنوان «خط الدفاع الأول.. طوارئ الباطنة والجراحة»، لمناقشة النظم والأساليب الحديثة في إدارة حالات الطوارئ، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتورة هالة صلاح الدين عميدة الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديرو المستشفيات، ونخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء بالقطاع الطبي.

كلية طب قصر العيني

وأعرب عبدالغفار في كلمته عن فخره بوجوده في جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني، التي تعد أم الكليات ومصدر التعليم والتدريب الطبي في مصر والعالم العربي بالكامل، مشيرًا إلى تزايد رغبة الطلاب الوافدين في الالتحاق بكلية طب قصر العيني لكونه قبلة التعليم الطبي في مصر والعالم العربي، كما أكد أنّ عددًا كبيرًا من الأطباء العاملين في أنحاء العالم من خريجي كلية طب قصر العيني متميزون ومتعلمون تعليمًا راقيًا سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.

تطوير مستشفى الطوارئ

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لإدارة جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني، مشيرًا إلى تطوير مستشفى الطوارئ والذي تم على أعلى مستوى وشهد حجم عمل كبير بدعم من رئيس الجمهورية بضرورة تطوير قصر العيني بشكل قياسي، مؤكدًا أنّ العمل تم بشكل إعجازي وفي وقت قياسي من جانب الجهات المنفذة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى التنسيق الكامل مع الدكتور محمد الخشت، والدكتور هالة صلاح، والدكتور أحمد عبدالعزيز رحمه الله، لتطوير مستشفى طوارئ تليق بقصر العيني، مشيرًا إلى استكمال الإنشاءات بمستشفى ثابت ثابت، وتجديدات المعهد القومي للأورام بدءًا من اليوم الثاني مباشرة للتفجير الإرهابي الذي وقع أمامه، وتطوير المبنى الجنوبي من المعهد الذي كان متوقفًا لسنوات عديدة ويعمل الآن بطاقته كاملة.

أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال بالشرق الأوسط

وأشار إلى بدء العمل في إنشاء أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حجم العمل داخل جامعة القاهرة ومستشفيات طب قصر العيني كبير جدًا وغير مسبوق، موضحًا أنّ مصر من أكثر الدول التي تزداد بها نسبة الحوادث، ما يستدعي العمل لإنشاء قسم متخصص في هذا المجال المهم والحيوي.