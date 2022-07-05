عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين جنائيين في برج العرب

نفذت مصلحة السجون، حكم إعدام سجينين في قضايا جنائية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي وأحد الأئمة، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهما لذويهما لدفنهما.

قتل مع سبق الإصرار والترصد

وقالت مصادر أمنية أن المُنفذ بحقهما عقوبة الإعدام هما «مصطفي جلال»، من محافظة الإسكندرية، و«علاء سعيد»، مدانين في قضايا قتل مع سبق الإصرار والترصد مقترنه بالسرقة.

غدا النطق بحكم الاعدام على المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف

وفي سياق آخر تصدر محكمة جنايات المنصورة حكمها بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف الطالبة بالصف الثالث بكلية الآداب جامعة المنصورة، الشهر الماضي أمام أبواب جامعة المنصورة، وبالقبض عليه وعرضه على النيابة العامة، قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام إحالة المتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها بإحالته إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في الواقعة.

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