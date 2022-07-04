بلاغ للنائب العام ضد محامٍ: «جمع دية لوقف إعدام قاتل نيرة أشرف»

تقدم صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 30169 لسنة 2022، ضد المحامي أحمد يحيى مهران، متهمًا إياه بإشاعة الفتنة وإثارة البلبلة، ما يعكر صفو المجتمع ويهدد السلم والأمن العام، بعد أن ارتكب أفعالاً تشجع وتحرض على القتل، من خلال دعم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، عن طريق جمع تبرعات لدفع دية لأهل المجني عليها قدرها 5 ملايين جنيه.

جمع تبرعات للإعفاء عن القاتل

وجاء في البلاغ الذي تقدم به صلاح حسب الله: «حيث إنه على خلفية صدور حكم محكمة جنايات الدقهلية بإحالة أوراق محمد عادل، قاتل نيرة، للمفتي خرج علينا المدعو أحمد يحيى مهران، المشكو في حقه يوم الجمعة الموافق 1 يوليو عبر صفحات فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي يدعو لدعم محمد عادل، عن طريق جمع تبرعات لدفع دية لأهل المجني عليها قدرها 5 ملايين جنيه، وقد وصف حكم المحكمة بأنه قتل لمحمد عادل، القاتل المحكوم عليه».

تشهير بأهل المجني عليها

وأضاف حسب الله في بلاغه: «وارتكب المشكو في حقه بذلك عدة جرائم، منها جمع أموال تبرعات بدون تصريح بذلك من الجهات المختصة بهدف التربح، والتعرض لحكم محكمة جنايات الدقهلية والإساءة لهيئة المحكمة الموقرة، والتشهير بأهل المجني عليها وذكرهم بالسوء واتهامهم بالتربح والمتاجرة بدم ابنتهم المجني عليها».

وتابع: أن «مهران انتهك حرمة الأموات وذكر المجني عليها بما لا يليق، وإشاعة الفتنة وإثارة البلبلة، ما يعكر صفو المجتمع ويهدد السلم والأمن العام، ما قام به من أفعال تشجع وتحرض على القتل»، كما طالب حسب الله في بلاغه باتخاذ اللازم نحو التحقيق في البلاغ.